РФ все сильнее бьет по "Нафтогазу", часть объектов остановилась

В компании обращают внимание на то, что один из их активов российские оккупанты атаковали несколько раз.

Противник наращивает удары именно по добывающей инфраструктуре. "Нафтогаз" подтверждает серьезные разрушения производственных мощностей и оборудования.

Более того, работа части объектов остановлена из-за постоянных российских обстрелов. Именно это является причиной потери объемов добычи.

Специалисты компании начинают восстановление сразу, как только появляется такая возможность.

"Благодаря строгому соблюдению протоколов безопасности никто из сотрудников во время вражеских атак не пострадал - и это самое главное", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Что важно понимать, подготовка к зиме продолжается, однако она проходит на фоне беспрецедентного по интенсивности количества атак на объекты компании.

"Благодарю каждого, кто сегодня работает на производственных площадках в таких условиях и обеспечивает страну газом", - заявил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Кроме того, указано, что в этом году российские захватчики уже 293 раза атаковали объекты Группы "Нафтогаз".

В компании подсчитали, что интенсивность атак по сравнению с предыдущими годами выросла более чем в два раза.