РФ давала за голову 100 тысяч долларов. ВСУ рассказали историю разведчика, служащего в ТЦК

Владимир Климов родом из Мариуполя, а свою военную службу начал еще в 2007 году. Однако позже он уволился. А уже в 2014 году он отозвался на мобилизацию и принял участие в защите Украины во время вторжения России на востоке страны.

В 2014 году Климов участвовал в боях за Савур-Могилу. Тогда же россияне предлагали вознаграждение за Климова в размере 100 тысяч долларов. А уже в 2015 году присоединился к 130 разведывательному батальону, где продолжил свою службу.

Следует заметить, что Савур-Могила была одной из самых напряженных точек на Донбассе. Она находится в 10 километрах от границы с Россией и была стратегической высотой. Тогда военные получили приказ удерживать ее. Там в течение 12 дней происходили напряженные бои, сопровождавшиеся постоянными обстрелами из танков и артиллерии.

У Владимира Климова много ранений, часть из которых получил во время боев в Киевской области в 2022 году. В 2023 году он получил инвалидность и продолжил свою службу в Территориальном Центре Комплектования.

Климов рассказал, что значительная часть лиц, служащих в ТЦК, имеют большой военный опыт и ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что военные после ранения могут перевестись на работу в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Напомним, льготы военнослужащие могут получить после того, как им дадут статус участника боевых действий. Почему защитникам сложно получить УБД и зачем он нужен, читайте в материале РБК-Украина.

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