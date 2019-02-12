РФ чотири роки щодня порушує мінські домовленості, - Волкер

Чотири роки тому РФ підписала комплекс заходів щодо виконання мінських угод

Россия на протяжении четырех лет нарушает минские соглашения. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Twitter.

Спецпредставитель США напомнил, что четыре года назад РФ подписала комплекс мер по выполнению минских соглашений, который содержал пункт о прекращении огня 14 февраля, однако примерно спустя неделю Россия и подчиненные ей силы захватили Дебальцево.

"На протяжении четырех лет Россия продолжает ежедневно нарушать минские соглашения. Пришло время для мира в Украине", - написал Волкер.

В Минске в 2015 году в ночь на 12 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин подписали минские договоренности.

Напомним, Совет безопасности ООН отложил на пять часов заседание относительно минских соглашений, которое инициировала Россия. В частности, члены Совбеза обсудят данный вопрос во вторник, 12 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бесперспективным требование Евросоюза выполнить минские соглашения по Донбассу для нормализации диалога.