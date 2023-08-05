РФ через немецкую ультраправую партию пыталась помешать поставкам Leopard в Украину, - СМИ

В совместном расследовании репортеров немецкого журнала Spiegel, российской платформы для расследований Insider и Bellingtcat журналисты выяснили, как натурализованный гражданин Германии и помощник депутата Бундестага с помощью вероятного агента российских спецслужб планировали остановить или замедлить поставки немецких основных боевых танков Leopard в Украину.

Как пишет международная версия журнала Spiegel, пророссийский активист и постоянный гость на российских пропагандистских ток-шоу, работающий на политика из ультраправой партии AfD, искал поддержки Москвы для иска против правительства Германии, чтобы задержать поставки немецкого оружия в Украину.

Insider сообщает, что натурализованный гражданин Германии и помощник депутата Бундестага, Владимир Сергиенко и "Алексей", вероятный сотрудник ФСБ, планировали остановить или замедлить поставки немецких основных боевых танков Leopard в Украину с помощью абсурдных судебных исков против немецкого правительства, стоимость которых была бы всего 93 000 долларов.

Поводом для исков должно было стать то, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился отправить эти вооружения в Украину без разрешения Бундестага, хотя ни один закон Германии не требует такого согласия.

Ход дела

В среду, 5 июля, парламентская фракция AfD подала иск в Федеральный конституционный суд.

В то же время парламентская группа AfD в Бундестаге отрицает связь между иском и деятельностью Сергиенко.

"Они утверждают, что их юридический отдел и юридический представитель Ульрих Восгерау подготовили жалобу, а парламентская группа покрыла расходы. Ойген Шмидт и другие члены парламента, близкие к Сергиенко, как утверждает AfD, не имели никакого отношения к процессу", - сообщает Spiegel.

Сотрудничество Сергиенко с Москвой

В переписке Сергиенко и его предполагаемого куратора из российских спецслужб, к которой получили доступ журналисты-расследователи, использовались выражения, типичные для советских органов, курировавших подрывную деятельность за рубежом.

В частности, по данным издательств, собеседники обсуждали "активные меры" - термин, который "Россия использует для скрытых попыток повлиять на политику других стран с помощью дезинформации, пропаганды и других нечестных методов еще с советских времен.

"Официально AfD не признает своей связи с Кремлем, но, как свидетельствует взломанная переписка, депутаты этой фракции не просто координировали с Москвой свои действия, но получали прямые инструкции - даже заготовленные темники, которых послушно придерживались", - говорится в статье Insider.

Помощь Украине от Германии

Германия регулярно передает Украине пакеты военной помощи. В пятницу, 4 августа, стало известно, что Бундестаг передал Украине новое военное оборудование и разминирование.

Недавно Украина получила от Германии первые 10 танков Leopard 1А5 и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

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