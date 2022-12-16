RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ строит оборону вокруг Сватово. В разведке Британии назвали главный промах такой тактики

Фото: РФ строит оборону вокруг Сватово (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в последние недели занялись строительством оборонительных рубежей на Луганском направлении, выбрав северный сектор вокруг Сватово. Хотя это вряд ли поможет им противостоять современным точечным непрямым ударам ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как видно из снимков, как пишут в британской разведке, в последние недели российские силы продолжали прилагать значительные усилия для строительства обширных оборонительных позиций вдоль линии фронта. Скорее всего, они отдали предпочтение северному сектору вокруг города Сватово.

Как отмечают разведчики, российские постройки следуют традиционным военным планам укрепления, практически не изменившимся со времен Второй мировой войны.

"Такие конструкции, вероятно, будут уязвимы для современных точечных непрямых ударов, - говорят они. - Строительство крупных оборонительных рубежей является еще одной иллюстрацией возврата России к позиционной войне, от которой большинство современных западных вооруженных сил в последние десятилетия в значительной степени отказались".

Напомним, ранее глава Луганской ОВА рассказывал, что контрнаступление украинских сил в области продолжается и военные все ближе продвигаются к Кременной.

По данным карт ISW на востоке оккупанты своими атаками стараются не дать украинским силам нарастить темпы контрнаступления. В частности, наши бойцы, вероятно, планируют окружить Сватово, тогда как россияне начали на этом направлении контрнаступательные действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине