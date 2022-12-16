РФ строит оборону вокруг Сватово. В разведке Британии назвали главный промах такой тактики

Российские оккупанты в последние недели занялись строительством оборонительных рубежей на Луганском направлении, выбрав северный сектор вокруг Сватово. Хотя это вряд ли поможет им противостоять современным точечным непрямым ударам ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как видно из снимков, как пишут в британской разведке, в последние недели российские силы продолжали прилагать значительные усилия для строительства обширных оборонительных позиций вдоль линии фронта. Скорее всего, они отдали предпочтение северному сектору вокруг города Сватово.

Как отмечают разведчики, российские постройки следуют традиционным военным планам укрепления, практически не изменившимся со времен Второй мировой войны.

"Такие конструкции, вероятно, будут уязвимы для современных точечных непрямых ударов, - говорят они. - Строительство крупных оборонительных рубежей является еще одной иллюстрацией возврата России к позиционной войне, от которой большинство современных западных вооруженных сил в последние десятилетия в значительной степени отказались".