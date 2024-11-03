РФ строит оборонительные сооружения у Керченского моста: появились новые фото со спутника

Ситуация в районе Крымского моста

Крымский мост - незаконно построенная переправа после временной оккупации российскими войсками полуострова Крым в 2014 году. Мост, соединяющий Крым с сухопутной частью России.

Украина считает Керченский мост законной целью для ударов. Силы обороны уже дважды наносили удары по переправе - 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. На данный момент российские захватчики боятся нового удара, ведь ранее сообщалось, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.

Именно поэтому россияне строят оборонительные сооружения у Керченского моста, надеясь уберечь сооружение от новых ударов Сил обороны Украины.

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