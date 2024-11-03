RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

РФ строит оборонительные сооружения у Керченского моста: появились новые фото со спутника

Фото: РФ строит оборонительные сооружения у Керченского моста (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты прдолжают строительство оборонительных сооружений в районе Крымского моста. Это подтверждают новые снимки со спутника.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

"Так выглядит строительство оборонительных сооружений у Керченского моста. Вдоль северо-западной части моста у Крымского полуострова видно строительство параллельного моста, а также оборонительных сооружений", - констатируют аналитики.

Кроме того, в юго-восточной части мостового сооружения у Таманского полуострова также ведется строительство.

"Россияне стремятся защитить мост от ударов морских дронов, БПЛА и ракет", - считают в "Крымском ветре".

Ситуация в районе Крымского моста

Крымский мост - незаконно построенная переправа после временной оккупации российскими войсками полуострова Крым в 2014 году. Мост, соединяющий Крым с сухопутной частью России.

Украина считает Керченский мост законной целью для ударов. Силы обороны уже дважды наносили удары по переправе - 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. На данный момент российские захватчики боятся нового удара, ведь ранее сообщалось, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.

Именно поэтому россияне строят оборонительные сооружения у Керченского моста, надеясь уберечь сооружение от новых ударов Сил обороны Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымКерченский мостКрымский мостВойна в Украине