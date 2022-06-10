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РФ буде важко захопити Слов'янськ. На Сіверському Дінці окупантів чекають проблеми, - ISW

Фото: РФ буде важко захопити Слов'янськ (facebook com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти домоглися незначних успіхів на північ від Слов'янська. Але, ймовірно, натраплять на труднощі при штурмі міста через тактичні проблеми при форсуванні Сіверського Дінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти наступали на Слов'янськ з південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися в бік Слов'янська.

Спробам окупантів просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться перетнути на північ, в районі Святогірська-Тетянівки, і на схід від Слов'янська, в районі Райгородка, щоб просунутися до міста.

Крім того, російські війська продовжували Наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня домоглися поступових успіхів. Зокрема, російські війська досягли часткового успіху в Камишевасі і Ротах. Крім того, російські війська продовжували безуспішні атаки на Нагірне і Миколаївку.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Слов'янському напрямку ворог закріпився на досягнутих рубежах і зосереджує зусилля на поповненні запасів, а також перегрупування підрозділів.

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Слов'янськ