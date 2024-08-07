В РФ боятся, что F-16 могут быть вовлечены в операцию под Курском, - The Telegraph

Как пишет издание, события в Курской области были внезапными для российского командования. В частности, это вторжение оказалось одной из самых больших наземных атак на материковую часть России с тех пор, как Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Вероятно, эта операция готовилась заранее. Ведь Украина подтянула к границе системы противовоздушной обороны для защиты своих сил.

Также среди россиян есть опасения, что в бою могут быть задействованы недавно приобретенные Киевом истребители F-16.

Позже российский диктатор Владимир Путин назначил российского вице-премьер-министра Дениса Мантурова куратором защиты Курской области. Кроме этого российские военные взбешенно отреагировали на неспособность министерства обороны обезопасить Курск.

"Прорыв" границы в Курской области

Утром вторника, 6 августа, ряд СМИ начал заявлять о том, что в Курской области украинские военные якобы прорвали границу и взяли под свой контроль ряд населенных пунктов.

По состоянию на утро среды, 7 августа, в СМИ начала распространяться информация о боях за город Суджа, расположенный в девяти километрах от границы.

Украина пока официально не реагировала на такую информацию. Однако в Белом доме заявили, что хотят поговорить с украинскими чиновниками.

На происходящее в Курской области отреагировал и российский диктатор Владимир Путин. Спустя более суток он созвал совещание военных.

О том, что происходит в Курской области по состоянию на утро 7 августа – читайте в материале РБК-Украина.

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