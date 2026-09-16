РФ блокирует эвакуацию из Олешек, в городе могут оставаться более 6 тысяч человек, - омбудсман

По словам омбудсмена, в последние недели к нему поступают обращения по ситуации в Олешках. Украинская сторона уже проводила переговоры с Россией и разработала алгоритм возможной гуманитарной миссии.

Также Лубинец заручился поддержкой Международного комитета Красного Креста. Организация была готова приобщиться к эвакуации людей в соответствии со своим мандатом.

Украинская сторона согласовала список гражданских, которых планировали вывезти из Олешек. Силы безопасности и обороны, со своей стороны, подготовились обеспечить режим тишины на время проведения гуманитарной миссии.

Однако после прошедших переговоров Россия до сих пор не подтвердила готовность провести эвакуацию.

Сколько людей остаются в опасности

Лубинец сообщил, что его офис продолжает собирать и проверять информацию о людях, которые остаются на временно оккупированной территории Херсонской области.

В настоящее время омбудсмен получил 176 обращений по поводу гуманитарной ситуации. В то же время уже проверена информация о 358 людях, которые срочно нуждаются в помощи и безопасном выезде.

По оценке Лубинца, в Олешках и районе может находиться более 6 тысяч человек. Среди них – около 200 детей.

Гражданские ежедневно остаются под угрозой обстрелов и атак русских дронов. Кроме того, люди испытывают проблемы с доступом к продуктам питания, питьевой воде, медикаментам и другой необходимой помощи.

Люди идут через заминированные поля

По словам омбудсмена, некоторые гражданские уже пытаются самостоятельно выбраться из Олешек. Для этого они идут через заминированные поля, поскольку не видят иного способа покинуть город.

Такой путь создает дополнительную опасность. Люди рискуют подорваться на мини или попасть под удар беспилотника.

"Этих людей нужно спасать. Потому что город превратился в смертельную ловушку", - заявил Лубинец.

Он отметил, что несколько месяцев назад проинформировал о ситуации в Олешках международные организации, в том числе ООН и штаб-квартиру МККК в Женеве. Омбудсмен призвал их помочь гражданским, чтобы не допустить массовых смертей.

В настоящее время Офис омбудсмена продолжает коммуникацию с МККК, международными организациями и украинскими государственными органами. Параллельно украинская сторона настаивает перед Россией на срочном проведении гуманитарной эвакуации.