РФ больше не спрячется: страны Балтии готовят правила для борьбы с "теневым флотом"

Заявление министра прозвучало на фоне инцидента в Эстонии, когда в ее экономических водах было замечено судно "теневого флота". Тогда экипаж судна отказался выполнять указания эстонских властей.

"Мы будем координировать и разрабатывать общие правила в рамках СГБМ о том, как действовать в случаях, когда суда не подчиняются инструкциям или суда классифицируются как "теневой флот" и вообще не имеют флага, как это было в этот раз. Они не должны подпадать под действие международных правовых норм, защищающих их юрисдикцию", - заявил Будрис.

Он рассказал, что Совет государств Балтийского моря также обсудил возможность ограничения движения теневых судов через проливы.

"Международное морское право в этой ситуации не совсем понятно, но очевидно, что, когда есть суда без флага, пространство для действий прибрежных государств шире", - сказал глава МИД Литвы.

По его мнению, расширение санкционного списка в отношении теневых судов также ограничит возможности России использовать свой флот.

"Еще одна мера - синхронизация всех имеющихся списков судов, которые находятся в разных санкционных списках, в разных юрисдикциях. Это Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство и Европейский Союз. Нам нужно расширить этот список. После 17-го пакета там сейчас 350 судов, нам нужно его полностью заполнить, чтобы еще больше снизить возможности России использовать флот и представлять для нас угрозу", - отметил Будрис.