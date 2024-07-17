РФ беспилотниками атаковала Запорожскую область: ранена мать и двое детей

По его данным, россияне атаковали беспилотниками Гуляйпольскую общину. Там две девочки - 5 и 10 лет - и их мама была ранена в результате вражеской атаки на село Успеновка.

Женщина и дети получили травмы от разбитого стекла, вылетевшего из окон. Пока их жизни ничего не угрожает.

Известно, что два дрона попали в дом, где находилась мама с девочками. Также повреждены дом и придомовые сооружения.

29 июня РБК-Украина сообщало о взрывах в Запорожье. Позже Федоров уточнил, что Россия обстреляла объект критической инфраструктуры в Запорожье.

Также 21 июня россияне атаковали Запорожскую область. Тогда были применены фугасные авиабомбы.

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