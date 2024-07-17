RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ беспилотниками атаковала Запорожскую область: ранена мать и двое детей

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем среды, 17 июля, беспилотниками атаковала Запорожскую область. Бело ранена женщина и ее дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова в Telegram.

По его данным, россияне атаковали беспилотниками Гуляйпольскую общину. Там две девочки - 5 и 10 лет - и их мама была ранена в результате вражеской атаки на село Успеновка.

Женщина и дети получили травмы от разбитого стекла, вылетевшего из окон. Пока их жизни ничего не угрожает.

Известно, что два дрона попали в дом, где находилась мама с девочками. Также повреждены дом и придомовые сооружения.

29 июня РБК-Украина сообщало о взрывах в Запорожье. Позже Федоров уточнил, что Россия обстреляла объект критической инфраструктуры в Запорожье.

Также 21 июня россияне атаковали Запорожскую область. Тогда были применены фугасные авиабомбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна в УкраинеДети