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РФ беспилотниками атаковала Запорожскую область: ранена мать и двое детей

Среда 17 июля 2024 20:48
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РФ беспилотниками атаковала Запорожскую область: ранена мать и двое детей Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем среды, 17 июля, беспилотниками атаковала Запорожскую область. Бело ранена женщина и ее дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова в Telegram.

По его данным, россияне атаковали беспилотниками Гуляйпольскую общину. Там две девочки - 5 и 10 лет - и их мама была ранена в результате вражеской атаки на село Успеновка.

Женщина и дети получили травмы от разбитого стекла, вылетевшего из окон. Пока их жизни ничего не угрожает.

Известно, что два дрона попали в дом, где находилась мама с девочками. Также повреждены дом и придомовые сооружения.

29 июня РБК-Украина сообщало о взрывах в Запорожье. Позже Федоров уточнил, что Россия обстреляла объект критической инфраструктуры в Запорожье.

Также 21 июня россияне атаковали Запорожскую область. Тогда были применены фугасные авиабомбы.

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