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РФ нещадно обстрілює Харківську область та перешкоджає діям беспілотників

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Харків, Неділя 05 червня 2022 19:16
РФ нещадно обстрілює Харківську область та перешкоджає діям беспілотників Фото: РФ нещадно обстрілює Харківську область (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій.

"З метою підтримки наступальних дій прискорено відновлює транспортну та залізничну інфраструктури на тимчасово захоплених територіях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог продовжує застосування засобів радіоелектронної боротьби для створення умов, що унеможливлюють використання БпЛА з боку ЗСУ.

Як повідомлялося, війська РФ у районі села Черкаські Тишки Харківської області застосували заборонені фосфорні боєприпаси.

Відзначимо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.

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