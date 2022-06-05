РФ нещадно обстрілює Харківську область та перешкоджає діям беспілотників
На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій.
"З метою підтримки наступальних дій прискорено відновлює транспортну та залізничну інфраструктури на тимчасово захоплених територіях", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ворог продовжує застосування засобів радіоелектронної боротьби для створення умов, що унеможливлюють використання БпЛА з боку ЗСУ.
Як повідомлялося, війська РФ у районі села Черкаські Тишки Харківської області застосували заборонені фосфорні боєприпаси.
Відзначимо, окупанти не полишають спроб повернутися до Харкова: регулярні обстріли цьому доказ. Втім у ворога не достатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.
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