РФ из авиации ударила по уцелевшим домам в Рубежном: много пострадавших

"Бомбой ФАБ-250 захватчики попали в жилой квартал города, который является одним из немногих, что весной 2022 года уцелел после их штурмов. Теперь разрушились и эти дома", - рассказал он.

Обычно, как говорит глава ОВА, оккупанты во время таких своих "внештатных" событий ссылаются на обстрелы со стороны украинских войск, но на этот раз такому "сценарию" помешали многочисленные свидетели.

"Они видели и российский истребитель, и непосредственно схождение боеприпаса. Скрыть и списать на противника не удалось. Пострадавших госпитализируют, менее тяжелых - перевозят в пункт временного пребывания. Поиск пропавших продолжается", - отметил Лысогор.

Обстрел Украины ФАБами

Россия не впервые использует авиабомбы ФАБ разных типов для ударов по Украине. В частности, 26 мая прошлого года такую же бомбу, ФАБ-250, россияне сбросили на Нью-Йорк в Бахмутском районе. Именно там, на Бахмутском направлении, как сообщалось ранее, оккупанты используют усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат еще в апреле не исключал, что Россия может начать регулярно атаковать Украину управляемыми бомбами весом в 1500 килограммов. Такие бомбы наносят удары с дистанции от 50 километров от границы с Украиной.

По словам Игната, для того, чтобы сбивать авиацию, которая сбрасывает такие бомбы, Украине нужны системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты, например, F-16.

При этом, как любое оружие РФ, оно не совершенно, часто ФАБы падают на территории России, так и не долетев до точки назначения в Украине. Например, 25 мая 2023 года подобный случай произошел в Белгородской области. В этой статье РБК-Украина также рассказало, что представляют собой ФАБы.