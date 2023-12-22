РФ авиабомбами и артиллерией ударила по Донецкой области: есть погибший и раненые

Удар по Торецку

"Уже второй день подряд оккупационные войска продолжают обстреливать Торецк. Сегодня в 13:10 армия россиян осуществила авиаобстрел жилых кварталов, вероятно, с использованием КАБ-500", - говорится в сообщении.

Женщина 54 лет и трое 60-летних горожан, которые находились на улице, получили осколочные ранения. Среди пострадавших - супружеская пара.

Обстрел Курахово

Также враг нанес артиллерийские удары по Курахово и селу Антоновцы Покровского района, в результате чего получили ранения 48 и 86-летние мужчины. Им оказана медицинская помощь.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Кроме того, захватчики сбросили авиабомбу на село Катериновку Краматорского района. От попадания средства поражения во дворе частного домовладения погиб мужчина 72 лет.

Начато расследование

Взрывами повреждены многоквартирные и частные дома, автомобиль и админздание.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Вчера РФ сбросила две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по одной из шахт предприятия "Торецкуголь" в Донецкой области.