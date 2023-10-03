РФ авиабомбами обстреляла частные дома в Донецкой области: ранены четыре человека

Российские войска сегодня, 3 октября, обстреляли населенные пункты Донецкой области из танков и авиации. В результате вражеских атак пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Утром 3 октября 2023 года российская армия осуществила танковый обстрел Авдеевки. Снаряд попал в частный дом, в результате чего получил ранения местный житель 63 лет, который на момент атаки находился во дворе.
Отмечается, что мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение и перелом ноги.
Также сообщается, что оккупанты нанесли удар по селу Ильиновка Краматорского района, вероятно, с использованием авиабомбы КАБ-500.
"Пострадали две женщины 29 и 47 лет и 43-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и ушибы. Во время обстрела пострадавшие находились на улице", - говорится в сообщении.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Кроме того, повреждены огнем и изуродованы взрывной волной частные домовладения, многоэтажные жилые дома, хозяйственное здание, торговый объект, легковые автомобили, грузовой автомобиль и автобусы.
Правоохранителями начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донецкой области.
Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.
Ранее в Донецкой областной прокуратуре сообщали, что недавно оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку, в результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет.
Вчера россияне по артиллерии обстреляли сельхозпредприятие в Донецкой области. В результате атаки пострадали люди.
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