РФ атаковала грузовик коммунальщиков в Херсоне: пострадали трое работников

Обстрелы Херсона и области

Российские войска регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсонщины.

Впрочем, левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. Армия РФ ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Так, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.