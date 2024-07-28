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В Воздушных силах заявили о работе ПВО в Одесской области

Воскресенье 28 июля 2024 06:03
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В Воздушных силах заявили о работе ПВО в Одесской области Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области утром 28 июля ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации в регионе вражеского разведывательного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Одесская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА!" - говорится в публикации военных в 05.52 году.

Между тем, в одесских пабликах пишут, что в областном центре был слышен взрыв.

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук также предупредил об угрозе вражеских ракетных ударов.

"Разведывательный БпЛА в направлении Одесской области из акватории Черного моря. Будьте внимательны к ракетным угрозам", - написал он в своем Telegram.

Добавим, около 06.06 в Одесской области объявили об отбое воздушной тревоги.

Воздушная атака РФ 28 июля

Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины, в том числе с применением ударных беспилотников. Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за дронов-камикадзе противника.

Кроме того, в Воздушных силах заявляли в течение ночи об активности российской тактической авиации и угрозе авиаударов прифронтовым регионам. Также сообщалось о пусках росармией управляемых авиационных бомб в Харьковской и Херсонской областях.

Добавим, что также над Харьковской областью фиксировалась вражеская ракета.

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