RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 5 января российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты и большое количество ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 18:00 4 января противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Брянской и Воронежской областей РФ.

Кроме этого, враг запустил 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 137 вражеских беспилотников на севере, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистических и зенитных управляемых ракет, а также 26 ударных БпЛА на 10 локациях. Падение обломков сбитых дронов зафиксировано еще на девяти локациях.

Сейчас в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

 

Обстрел Киева и области 5 января

Напомним, в ночь на 5 января российские войска нанесли удар по Киеву. В Оболонском районе зафиксировано попадание дрона в частную клинику: три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.

Потери есть и на Киевщине. В Фастовском районе в результате атаки повреждены до десяти жилых домов, а также автомобили, гаражи и складские помещения. Один человек погиб - его тело спасатели обнаружили во время ликвидации пожара в собственном доме.

Всего в ночь на понедельник оккупанты атаковали Украину как дронами, так и ракетами. Удары и последствия обстрелов зафиксированы в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныАтака дроновПВОРакетная атака