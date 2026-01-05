РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях

В ночь на 5 января российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты и большое количество ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
С 18:00 4 января противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Брянской и Воронежской областей РФ.
Кроме этого, враг запустил 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 137 вражеских беспилотников на севере, в центре и на востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание баллистических и зенитных управляемых ракет, а также 26 ударных БпЛА на 10 локациях. Падение обломков сбитых дронов зафиксировано еще на девяти локациях.
Сейчас в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на 5 января российские войска нанесли удар по Киеву. В Оболонском районе зафиксировано попадание дрона в частную клинику: три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.
Потери есть и на Киевщине. В Фастовском районе в результате атаки повреждены до десяти жилых домов, а также автомобили, гаражи и складские помещения. Один человек погиб - его тело спасатели обнаружили во время ликвидации пожара в собственном доме.
Всего в ночь на понедельник оккупанты атаковали Украину как дронами, так и ракетами. Удары и последствия обстрелов зафиксированы в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове.