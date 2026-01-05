РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях

С 18:00 4 января противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 с территории Брянской и Воронежской областей РФ.

Кроме этого, враг запустил 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Орел. Около сотни дронов были именно "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 137 вражеских беспилотников на севере, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистических и зенитных управляемых ракет, а также 26 ударных БпЛА на 10 локациях. Падение обломков сбитых дронов зафиксировано еще на девяти локациях.

Сейчас в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.