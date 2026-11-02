РФ атаковала Украину 193 дронами: как ПВО отразила ночную атаку

Воздушное нападение началось вечером 1 ноября около 18:00. Россия применила ударные беспилотники Shahed, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия. Из общего количества запущенных БПЛА 75 являлись реактивными "Шахедами".

Беспилотники летели из российских Орла, Курска и Брянска, а также временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 154 вражеских беспилотника. Среди них – 58 реактивных "Шахедов". Еще более шести ударных дронов оставались в воздухе, поэтому боевая работа на момент публикации возведения продолжалась.

Несмотря на работу ПВО, избежать попадания не удалось. По данным воздушных сил, последствия воздушного нападения зафиксировали на 26 локациях.

Кроме того, на девяти локациях рухнули обломки сбитых беспилотников.