РФ атаковала Украину 101 дроном, силы ПВО сбили большинство целей

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила 101 дрон (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 26 октября российские войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины. ПВО сбила большинство целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В общем враг запустил 101 ударный беспилотник типа "Шахед", "Гербера" и дронами других моделей.

Запуски происходили по направлениям Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское - временно оккупированная территория Крыма. Около 60 из них составляли дроны типа "Шахед".

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 утра силам ПВО удалось сбить или подавить 90 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на успешную работу обороны, зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на четырех локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в пяти районах.

 

Обстрел Киева 26 октября

Этой ночью Российская Федерация второй раз за сутки атаковала столицу. На этот раз - ударными дронами типа "Шахед". В городе зафиксированы повреждения в двух районах. На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Подробно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина публиковало репортаж с места попадания российского дрона в Деснянском районе столицы.

