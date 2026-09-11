РФ атаковала склады дистрибьютора систем безопасности Ajax в Киеве: поврежден товар

Последствия удара

В компании сообщили, что в результате атаки часть товарного запаса была повреждена. Поэтому возможны временные задержки с обработкой и доставкой отдельных заказов.

В то же время в Secur подчеркнули, что дефицита систем безопасности на рынке не будет, а потребности клиентов и партнеров планируют обеспечить в полном объеме.

Компания уже разработала и запустила антикризисный план, детали которого обещает сообщить в ближайшее время.

Работники не пострадали

В Secur отметили, что во время воздушной тревоги сотрудники соблюдали правила безопасности, поэтому никто не пострадал.

"Самое главное - люди в безопасности. Жизнь и здоровье людей всегда были и остаются нашим самым высоким приоритетом", - говорится в сообщении компании.

Что известно о Secur

Secur - украинская группа компаний, работающая на рынке систем безопасности с 2008 года. В состав бренда входят несколько юридических лиц, специализирующихся на дистрибуции, интеграции и розничной продаже оборудования.

Компания поставляет системы видеонаблюдения, сигнализации и контроля доступа, источников питания и оборудования для умного дома. Также Secur разрабатывает и устанавливает системы безопасности бизнеса и государственных учреждений.

Среди клиентов компании - "Новая почта", "Укрзализныця", Ajax, "Укрэнерго", "Дарница" и МХП.