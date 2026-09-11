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РФ атаковала склады дистрибьютора систем безопасности Ajax в Киеве: поврежден товар

17:36 11.09.2026 Пт
2 мин
В компании уверяют, что дефицита систем безопасности в Украине не будет
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на складе в Оболонском районе Киева 10 сентября (ГСЧС)

В Оболонском районе Киева в результате очередных российских обстрелов произошел пожар на складских помещениях компании Secur - официального дистрибьютора Ajax и других мировых брендов в сфере систем безопасности, энергосбережения и умного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Последствия удара

В компании сообщили, что в результате атаки часть товарного запаса была повреждена. Поэтому возможны временные задержки с обработкой и доставкой отдельных заказов.

В то же время в Secur подчеркнули, что дефицита систем безопасности на рынке не будет, а потребности клиентов и партнеров планируют обеспечить в полном объеме.

Компания уже разработала и запустила антикризисный план, детали которого обещает сообщить в ближайшее время.

Работники не пострадали

В Secur отметили, что во время воздушной тревоги сотрудники соблюдали правила безопасности, поэтому никто не пострадал.

"Самое главное - люди в безопасности. Жизнь и здоровье людей всегда были и остаются нашим самым высоким приоритетом", - говорится в сообщении компании.

Что известно о Secur

Secur - украинская группа компаний, работающая на рынке систем безопасности с 2008 года. В состав бренда входят несколько юридических лиц, специализирующихся на дистрибуции, интеграции и розничной продаже оборудования.

Компания поставляет системы видеонаблюдения, сигнализации и контроля доступа, источников питания и оборудования для умного дома. Также Secur разрабатывает и устанавливает системы безопасности бизнеса и государственных учреждений.

Среди клиентов компании - "Новая почта", "Укрзализныця", Ajax, "Укрэнерго", "Дарница" и МХП.

Напомним, вечером 10 сентября российские дроны атаковали Киев. В Оболонском районе беспилотник упал на двухэтажное здание. Позже стало известно, что в результате попадания в Оболонском районе загорелось складское здание. На местах работали экстренные и спасательные службы.

11 сентября РФ продолжает атаку на Киев. Утром оккупационные войска атаковали АЗС в разных районах столицы.

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