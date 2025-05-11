РФ атаковала село Садовод Харьковской области: разрушены дома, есть пострадавшие

"Сегодня днем оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, Великобурлукской громады, Купянского района", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники уточнили, что в результате атаки повреждены два двухэтажных жилых дома и возник пожар на площади 130 квадратных метров. В частности, горели квартиры и хозяйственные постройки.

Кроме того, пострадали две женщины. Оба имели острую реакцию на стресс. Также во время тушения спасатели спасли кролика.

Фото: последствия атаки РФ по селу Садовод Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

"К ликвидации последствий были привлечены 2 пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС", - резюмировали чрезвычайники.