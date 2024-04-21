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РФ атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший

Одесса, Воскресенье 21 апреля 2024 14:14
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РФ атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший Фото: РФ атаковала Одесскую область баллистикой 21 апреля, есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска днем 21 апреля ударили по Одесской области баллистическими ракетами, целясь по портовой инфраструктуре. Есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда ударил баллистикой по Одесской области. В настоящее время известно об одном пострадавшем.
Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как отметили военные, оккупанты вновь целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

"Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. В частном дворе произошло возгорание сена", - рассказали о последствиях атаки РФ в Силах обороны.

Взрывы в Одессе

Недавно в Одессе раздался взрыв. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения. В Силах обороны юга Украины уточняли, что угроза есть от захватчиков из временно оккупированного Крыма.

При этом в Воздушных силах отмечали, что российские оккупанты будут усиливать обстрелы Украины. Некоторых ракет у врага осталось в достаточном количестве, другие с конвейера используются для атак.

В свою очередь, комментируя недавнее уничтожение российского Ту-22 глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что у россиян еще есть такие самолеты, но от успешных действий Сил обороны Одессе будет немного легче. Именно ракеты Х-22, которые запускают Ту-22М3, нанесли городу больше всего разрушений.

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