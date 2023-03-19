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РФ атаковала Краматорск, Константиновку и Бахмут: 17 раненых и 3 погибших

Фото: РФ атаковала Краматорск, Константиновку и Бахмут, 17 раненых и 3 погибших (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Бахмут, Авдеевку, Краматорск, Константиновку. Из-за обстрелов три человека погибли, 17 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Краматорск

"Накануне россияне нанесли удары по Краматорску из "Смерчей" и "Ураганов" кассетными боеприпасами - погибли 2 человека, ранены 10", - рассказал он.

В городе повреждены 76 частных домов, многоэтажка, 2 коммунальных предприятия, футбольный манеж, часть ГСЧС и парк Бернацкого.

Константиновка

Константиновка получила 3 артобстрела и 5 залпов из Ураганов кассетными боеприпасами - 1 человек погиб, 5 ранены.

"Повреждены 20 частных домов, многоэтажка, школа и магазин", - добавил глава региона.

Бахмут

В Бахмуте ранены 2 гражданских, повреждены 3 многоэтажки и 2 частных дома.

Марьинка и Авдеевка

На Донецком направлении ночь прошла относительно спокойно - происходили периодические обстрелы Марьинской общины и 1 артобстрел Авдеевки, повреждены дома на 3 улицах.

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КраматорскДонецкая областьБахмутКонстантиновка