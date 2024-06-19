РФ атаковала Кировоградскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 19 июня обстреляли Украину, использовав больше 20 дронов-камикадзе. ПВО удалось сбить 19 вражеских беспилотников.

При этом несмотря на то, что все дроны, летевшие на Львовскую область были сбиты, было зафиксировано попадание в селе Малехов во Львовском районе. Есть раненый.

Известно, что дроны РФ заходили в Украину волнами. Например, в той же Львовской области БПЛА пытались атаковать дважды - с 02:32 по 03:35 и с 04:27 по 05:24.

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