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РФ атаковала кафедральный собор в Херсоне: что известно о разрушениях

13:22 04.08.2026 Вт
2 мин
Россияне повредили памятку XIX века
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Свято-Духовский кафедральный собор в Херсоне (wikipedia.org)

В Херсоне российские беспилотники атаковали Свято-Духовский кафедральный собор. В результате удара повреждено здание храма и близлежащие помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую епархию УПЦ.

Главное:

  • Ночная атака БПЛА: В ночь на 4 августа российские беспилотники нанесли удар по Херсону.
  • Цель обстрела: Под удар кафиров попал Свято-Духовский кафедральный собор Херсонской епархии УПЦ.
  • Последствия и разрушения: В результате попадания повреждено здание храма, выбиты окна и разрушены близлежащие жилые помещения.
  • Без жертв: По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
  • Историческая ценность: Свято-Духовский собор (Привозная церковь) - это памятник архитектуры начала XIX века.

Что известно об атаке

По данным епархии, атака произошла 4 августа около 03:30.

"Российские БпЛА "Молния" нанесли огненный удар по Свято-Духовскому кафедральному собору г. Херсон", - говорится в сообщении.

В результате попадания поврежден сам храм, выбиты окна и повреждены жилые помещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Свято-Духовский кафедральный собор после атаки БпЛА (фото: Херсонская епархия УПЦ)

Что известно о Свято-Духовском кафедральном соборе

Свято-Духовский кафедральный собор (Привозная церковь) - исторический православный храм в Херсоне и памятник архитектуры начала XIX века.

Строительство храма начали в начале XIX века. Проект в 1810 году разработал губернский архитектор Иван Ярославский в стиле строгого классицизма. Из-за нехватки средств строительство длилось более 30 лет, а главный престол собора освятили в 1836 году.

Храм возвели рядом с городским рынком, из-за чего он получил еще одно название - Привозная церковь. В 1910 году его расширили, достроив трапезную.

В 1962 году, после закрытия Екатерининского и Успенского соборов, Свято-Духовская церковь получила статус кафедрального собора.

После начала полномасштабной войны храм уже подвергался российским атакам. В частности, 10 сентября 2023 года в результате обстрела были повреждены фасад, вход и подсобные помещения. В ночь на 2 октября 2023 года еще один удар повредил здание епархиального управления, а также фасад собора, ризницу и выбил окна.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в результате российской атаки в Бериславе Херсонской области сгорела Свято-Введенская церковь XVIII века. Это храм, построенный в 1726 году без металлических гвоздей. Памятник пережил несколько веков и войны, но был уничтожен российским ударом.

Также мы писали, что российские войска уничтожили Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Юнаковке Сумской области. Это был 200-летний памятник архитектуры, который считался одним из лучших образцов раннего классицизма в Украине.

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