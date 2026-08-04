РФ атаковала кафедральный собор в Херсоне: что известно о разрушениях

Главное: Ночная атака БПЛА: В ночь на 4 августа российские беспилотники нанесли удар по Херсону.

В ночь на 4 августа российские беспилотники нанесли удар по Херсону. Цель обстрела: Под удар кафиров попал Свято-Духовский кафедральный собор Херсонской епархии УПЦ.

Под удар кафиров попал Свято-Духовский кафедральный собор Херсонской епархии УПЦ. Последствия и разрушения: В результате попадания повреждено здание храма, выбиты окна и разрушены близлежащие жилые помещения.

В результате попадания повреждено здание храма, выбиты окна и разрушены близлежащие жилые помещения. Без жертв: По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Историческая ценность: Свято-Духовский собор (Привозная церковь) - это памятник архитектуры начала XIX века.

Что известно об атаке

По данным епархии, атака произошла 4 августа около 03:30.

"Российские БпЛА "Молния" нанесли огненный удар по Свято-Духовскому кафедральному собору г. Херсон", - говорится в сообщении.

В результате попадания поврежден сам храм, выбиты окна и повреждены жилые помещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Свято-Духовский кафедральный собор после атаки БпЛА (фото: Херсонская епархия УПЦ)

Что известно о Свято-Духовском кафедральном соборе

Свято-Духовский кафедральный собор (Привозная церковь) - исторический православный храм в Херсоне и памятник архитектуры начала XIX века.

Строительство храма начали в начале XIX века. Проект в 1810 году разработал губернский архитектор Иван Ярославский в стиле строгого классицизма. Из-за нехватки средств строительство длилось более 30 лет, а главный престол собора освятили в 1836 году.

Храм возвели рядом с городским рынком, из-за чего он получил еще одно название - Привозная церковь. В 1910 году его расширили, достроив трапезную.

В 1962 году, после закрытия Екатерининского и Успенского соборов, Свято-Духовская церковь получила статус кафедрального собора.

После начала полномасштабной войны храм уже подвергался российским атакам. В частности, 10 сентября 2023 года в результате обстрела были повреждены фасад, вход и подсобные помещения. В ночь на 2 октября 2023 года еще один удар повредил здание епархиального управления, а также фасад собора, ризницу и выбил окна.