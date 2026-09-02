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РФ атаковала Хмельницкую область: загорелся грузовик, склад и есть пострадавший

23:36 02.09.2026 Ср
2 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Эдуард Ткач
Фото: пожар локализовали (facebook.com/DSNSKyiv)

Россияне в среду вечером, 2 сентября, атаковали Хмельницкий район дронами, в результате чего возникли пожары и пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Он сообщил, что во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. В частности, есть ущерб.

В то же время, в результате работы ПВО произошло падение обломков на территории одного из предприятий в Хмельницком районе. Из-за этого загорелись грузовой автомобиль и складское помещение. В настоящее время ГСЧС уже локализовали пожар.

Однако известно, что в результате атаки пострадал водитель грузовика.

"У него зафиксированы обломочные ранения спины. Мужчина находится в шоковом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Информации о других пострадавших пока нет", – уточнил Тюрин.

Обстрелы Украины

Напомним, что россияне в последние недели и месяцы усилили обстрелы, особенно удары по некоторым городам.

В частности, сегодня днем Киев вновь с самого утра подвергся атаке дронов. В результате обстрелы были зафиксированы прилеты в один из университетов, дом, а также было повреждено медучреждение.

Также мы писали, что в ночь на 2 сентября россияне совершили комбинированный удар по Одессе. В результате обстрела была повреждена многоэтажка, бизнес-центр, склады, АЗС и не только.

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