РФ атаковала дроном дорогу под Покровском, по которой ехал автобус с людьми: есть раненые

Атаки РФ на общественный транспорт с людьми в Украине

В последнее время атаки российских дронов на общественный транспорт перестали быть редкостью.

Например, 23 апреля оккупанты атаковали дроном автобус с работниками в Марганце. Тогда девять человек погибли, еще более 50 получили ранения.

Также 13 апреля россияне атаковали Сумы баллистикой. В результате ракетного удара в городе десятки погибших и более ста человек пострадали, также были разрушения. В частности, много жертв было в троллейбусе, который оказался рядом с эпицентром удара.

Также в начале февраля российские оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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