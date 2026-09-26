РФ атаковала дронами Киев и Харьков: пылает офисное здание, авто и есть пострадавшие

Обстрел Киева

Отметим, что с начала суток в Киеве уже неоднократно объявляли воздушную тревогу, после чего слышались взрывы. Причиной тому явилась угроза применения дронов и их фиксация над столицей.

Уже известно, что последствия зафиксированы в двух районах - Соломенском и Оболонском.

В КГВА проинформировали, что в Соломенском районе загорелось офисное здание в результате падения дрона, а на другой локации упали обломки на открытой территории.

Кроме того, обломки рухнули на открытой территории в Оболонском районе. Предварительно повреждений и пострадавших нет.

Обстрел Харькова

Этой ночью ударные дроны атаковали также Харьков. По меньшей мере, два удара зафиксированы в Киевском районе, а также попадание в Салтовском.

"Предварительно, в Салтовском районе зафиксировано попадание вблизи нежилых построек. Также повреждены автомобили, часть из них горит", - написал мэр Терехов.

По последним данным, в Харькове 4 пострадавших.