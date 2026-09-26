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РФ атаковала дронами Киев и Харьков: пылает офисное здание, авто и есть пострадавшие

04:17 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: в городах было неоднократно слышны взрывы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россияне в ночь на 26 сентября атаковали Киев и Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а в одном из городов пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Обстрел Киева

Отметим, что с начала суток в Киеве уже неоднократно объявляли воздушную тревогу, после чего слышались взрывы. Причиной тому явилась угроза применения дронов и их фиксация над столицей.

Уже известно, что последствия зафиксированы в двух районах - Соломенском и Оболонском.

В КГВА проинформировали, что в Соломенском районе загорелось офисное здание в результате падения дрона, а на другой локации упали обломки на открытой территории.

Кроме того, обломки рухнули на открытой территории в Оболонском районе. Предварительно повреждений и пострадавших нет.

Обстрел Харькова

Этой ночью ударные дроны атаковали также Харьков. По меньшей мере, два удара зафиксированы в Киевском районе, а также попадание в Салтовском.

"Предварительно, в Салтовском районе зафиксировано попадание вблизи нежилых построек. Также повреждены автомобили, часть из них горит", - написал мэр Терехов.

По последним данным, в Харькове 4 пострадавших.

Другие обстрелы

Напомним, вчера 25 сентября россияне атаковали дронами офисный центр "Инком" в Соломенском районе Киева. В результате атаки здание получило разрушения.

Также мы писали, что вчера вечером под удар попал лицей в поселке Иванов Киевской области. В здании водник масштабный пожар.

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