РФ атаковала дронами Киев и Харьков: пылает офисное здание, авто и есть пострадавшие

Россияне в ночь на 26 сентября атаковали Киев и Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а в одном из городов пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал мэра Харькова Игоря Терехова.
Отметим, что с начала суток в Киеве уже неоднократно объявляли воздушную тревогу, после чего слышались взрывы. Причиной тому явилась угроза применения дронов и их фиксация над столицей.
Уже известно, что последствия зафиксированы в двух районах - Соломенском и Оболонском.
В КГВА проинформировали, что в Соломенском районе загорелось офисное здание в результате падения дрона, а на другой локации упали обломки на открытой территории.
Кроме того, обломки рухнули на открытой территории в Оболонском районе. Предварительно повреждений и пострадавших нет.
Этой ночью ударные дроны атаковали также Харьков. По меньшей мере, два удара зафиксированы в Киевском районе, а также попадание в Салтовском.
"Предварительно, в Салтовском районе зафиксировано попадание вблизи нежилых построек. Также повреждены автомобили, часть из них горит", - написал мэр Терехов.
По последним данным, в Харькове 4 пострадавших.
Напомним, вчера 25 сентября россияне атаковали дронами офисный центр "Инком" в Соломенском районе Киева. В результате атаки здание получило разрушения.
Также мы писали, что вчера вечером под удар попал лицей в поселке Иванов Киевской области. В здании водник масштабный пожар.