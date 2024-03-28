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РФ атаковала Донецкую область авиабомбами, которыми ударила накануне по Харькову

Фото: Вадим Филашкин (facebook com DonetskaODA)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем четверга, 28 марта, нанесла удар городу Николаевка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

По его данным, россияне запустили четыре управляемых авиаснаряда УМПБ Д-30СН по жилой застройке. В результате погибла женщина 1958 года рождения. Также повреждено по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов.

"В очередной раз призываю жителей области эвакуироваться и беречь свои жизни и жизнь своих близких", - заявил он.

Следует заметить, что 27 марта Россия этими же авиабомбами ударила по городу Харькову. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Он достаточно мощный, по силе взрыва – среднее между авиабомбой и ракетой.

Россияне обстреливают населенные пункты Украины

Сегодня утром русские войска обстреляли Волчанск, а также Купянский район Харьковской области.

Вчера русские войска обстреляли Борову Харьковской области. В результате удара погиб 12-летний ребенок.

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