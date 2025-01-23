РФ атаковала баллистикой Запорожье: есть пострадавшие

По информации в СМИ, первый взрыв в Запорожье был слышен примерно в 04:02. Затем Федоров подтвердил атаку РФ.

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие. Тревога объявлена по всей области. Не пренебрегайте правилами безопасности", - говорилось в сообщении в 04:19.

Через несколько минут глава Запорожской ОВА уточнил, что есть предварительная информация о людях под завалами. В связи с этим на место происшествия для помощи начали направляться экстренные службы.

Еще через небольшой промежуток времени Федоров проинформировал, что среди пострадавших сотрудники ГСЧС.

"Среди пострадавших, четыре сотрудника ГСЧС. Они доставлены в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал глава ОВА в 04:36.

Обновлено в 04:50

По предварительным данным, из-за атаки РФ пострадали 10 человек.

"В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша", - уточнил Федоров.