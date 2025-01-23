В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)

В ночь на 23 января в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Сигнал в столице объявили в 03:56. Далее тревога начала распространяться и по другим регионам.

"Внимание! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал Федоров в 03:58.

Кроме того, до тревоги в воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении, в связи с чем есть угроза применения авиационных средств поражения.

Обновлено в 04:48

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Также сигнал отбоя начинается в других регионах.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:04 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.