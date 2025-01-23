В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)
В ночь на 23 января в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Сигнал в столице объявили в 03:56. Далее тревога начала распространяться и по другим регионам.
"Внимание! Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал Федоров в 03:58.
Кроме того, до тревоги в воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении, в связи с чем есть угроза применения авиационных средств поражения.
Обновлено в 04:48
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Также сигнал отбоя начинается в других регионах.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:04 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, вчера утром, в Киеве и других регионах Украины тоже была объявлена воздушная тревога. Ее причиной была угроза ракетного удара, о чем сообщали в Воздушных силах ВСУ.
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