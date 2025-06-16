РФ атакует энергетику Украины, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку, - Сибига

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Москва намеренно атакует украинскую энергосистему, пока мир фокусируется на обострении между Израилем и Ираном.

Он подчеркнул, что эти удары являются попыткой России усилить давление и террор, одновременно имитируя готовность к мирному диалогу с Западом. В таком контексте удары по Кременчугу выглядят особенно цинично.

Сибига призвал международных партнеров не ограничиваться заявлениями, а ударить по энергетическому сердцу России.

Он отметил, что для этого нужно снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов, ввести дополнительные ограничения против теневого флота России и его капитанов, а также в целом усилить санкции против энергетического сектора РФ.

"Ударьте по Путину там, где это больно - это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", - подчеркнул министр.