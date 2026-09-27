РФ атакует дронами разные районы Киева: что известно о последствиях новых ударов

Около 01:00 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе дрон попал в складское здание, в результате чего начался пожар. Экстренные службы сразу отправились на место удара.

Уже в 09:27 мэр заявил, что российский беспилотник врезался в нежилое здание в Шевченковском районе.

"Три пострадавших в Шевченковском районе. Медики осматривают их и оказывают помощь", - уточнил Кличко.

По его словам, среди пострадавших в Шевченковском районе - женщина и двое 16-летних детей. Их сразу госпитализировали.

В 12:02 Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек.

А в 16:10 он подтвердил попадание дрона в административное здание в Голосеевском районе.

Уже через час стало известно, что в Дарницком районе беспилотник атаковал 9-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей.

"Пожар, который произошел на уровне 5 и 9 этажей жилого дома в Дарницком районе, куда попал БпЛА, ликвидировали. Одной пострадавшей женщине медики оказали помощь на месте", - уточнил мэр.

Около 18:00 Кличко написал, что в Соломенском районе после падения обломков российского дрона горят автомобили.

Через 15 минут стало известно, что в Голосеевском районе обломки БПЛА упали на территорию парка. В другом месте из-за их падения возникло возгорание на открытой территории. Еще по одному адресу в Голосееве загорелись автомобили.

В Дарницком районе обломки дрона упали на территорию детского сада.

"В Голосеевском районе обломки БпЛА обнаружили возле детской площадки. В Дарницком районе локализовали пожар на территории нежилой застройки", - сообщил Кличко в 18:48.