РФ атаками по гражданским в Херсоне тренирует своих операторов дронов

Российская Федерация с лета значительно усилила обстрелы гражданского населения в Херсоне.Российские военные превратили город в учебный полигон.
Как сообщает РБК-Украина, такое мнение высказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пишет Financial Times.
По его словам, россияне перебросили в Херсон часть лучших подразделений операторов дронов. Оккупанты запускают по центру города топовые модели беспилотников с другого берега Днепра. Таким образом они оттачивают боевые приемы и тренируют новых операторов дронов.
Основной целью россиян являются движущиеся цели или транспортные средства. Наибольшее количество атак дронов было зафиксировано в сентябре этого года - 2 748. Тогда же больше всего людей получили ранения - 155. А вот в октябре было зафиксировано наибольшее количество жертв из-за атак беспилотников - 12 человек.
Чаще всего россияне целят дронами в военные автомобили, машины скорой помощи, полицейские, пожарные машины и гуманитарные конвои. Вражеские дроны угрожают и гражданским, особенно если место является многолюдным - рынки, заправки, кафе, почтовые отделения и центры гуманитарной помощи.
Россияне для обстрелов Херсона россияне используют FPV-дроны, китайские Mavic, а иногда и более крупные российские дроны Lancet.
Ранее мы писали о том, что Российская Федерация может в ближайшее время осуществить операцию с целью наступления на Херсон. По данным источников оккупанты перемещают на левый берег Днепра оборудование, чтобы строить понтонные переправы.
Подробнее об этом – в материале "Россия готовит наступление на Херсон и Запорожье. Что происходит на фронте и какие планы у Путина".
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