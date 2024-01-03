РФ из артиллерии ударила по Горняку, атаковав в дом: ранен подросток

"В 07:30 войска РФ ударили из артиллерии по г. Горняку. Один из снарядов попал в частный дом, где находилась мать с несовершеннолетним сыном. 16-летний подросток получил телесные повреждения", - рассказали в ведомстве.

Парня срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную и черепно-мозговую травму, контузию и ушибы ноги. Кроме того, взрывами повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.

Последствия обстрела Горняка Донецкой области 3 января (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области. В частности, российская армия 2 января обстреляла две общины в регионе. В результате вражеской атаки погибли два человека. А 1 января оккупанты ударили по Авдеевке в Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.