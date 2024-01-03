RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ из артиллерии ударила по Горняку, атаковав в дом: ранен подросток

Фото: РФ из артиллерии ударила по Горняку 3 января, ранен подросток (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне обстреляли город Горняк Донецкой области утром, 3 января. Оккупанты ударили по городу из артиллерии, попав в дом, из-за чего ранен подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"В 07:30 войска РФ ударили из артиллерии по г. Горняку. Один из снарядов попал в частный дом, где находилась мать с несовершеннолетним сыном. 16-летний подросток получил телесные повреждения", - рассказали в ведомстве.

Парня срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную и черепно-мозговую травму, контузию и ушибы ноги. Кроме того, взрывами повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.

 

Последствия обстрела Горняка Донецкой области 3 января (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области. В частности, российская армия 2 января обстреляла две общины в регионе. В результате вражеской атаки погибли два человека. А 1 января оккупанты ударили по Авдеевке в Донецкой области из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область