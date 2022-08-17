РФ все активніше намагається заманити іноземців на війну в Україну: подробиці від ГУР

Найбільша кількість небажаючих їхати на війну в Україну фіксується в Московському регіоні.

"Для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів і відділів поліції "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану і Киргизстану", - розповіли в ГУР.

Відзначається, що крім фінансового стимулу, тим, хто погодився підписати контракт і поїхати в Україну, пропонують російське громадянство.

У той же час в Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки в зону бойових дій.

За даними розвідки, значну частину "добровольців" у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, в основному з сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні.

"Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду Москві, породжує хвилі невдоволення серед жителів Чечні. Громадяни Республіки висловлюють обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів - росіян і українців. Така політика Кадирова сприймається як зрада мусульман", - йдеться в повідомленні ГУР.