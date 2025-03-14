РФ активизировалась на Лиманском направлении: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов:

Гута-Студенецкая Черниговской области;

Марчихина Буда, Турья, Луговка, Кучеровка, Уланово, Порозок, Покровка, Барановка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе населенного пункта Красное Первое, враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенным пунктам Гранов и Казачья Лопань.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызово и Петропавловки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 17 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новое, Новое, Нововодяное, Ямполовка, Торское. Пять из них еще продолжаются.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении. Силами обороны успешно отражены две вражеские атаки.

На Торецком направлении восемь боестолкновений завершены, еще четыре штурмовых действия врага в районах населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Шевченко.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград и Зверево.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Константинополь. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники отражают семь вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенному пункту Херсон.

На Краматорском направлении с начала суток боестолкновений не зафиксировано.

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боев, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 98 артиллерийских обстрелов.