РФ активизировалась на двух направлениях: актуальные карты Генштаба

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 113 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 168 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 186 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2930 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Малая Волчья Харьковской области; Леонтовичи, Сухой Яр, Воскресенка, Шевченко Донецкой области; Новогеоргиевка Запорожской области; Новодаровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка Запорожской области; Львов Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.



На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Петропавловки, Степной Новоселовки и Богуславки.



На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Заречное, Ямполовка, Новолюбовка и Торское.



На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отражали 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского



На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.



На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка.



На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого.



На Гуляйпольском направлении захватчики совершили семь атак в районах Новоселки и Привольного.



На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть вражеских штурмов в направлениях Новоданиловки, Пятихаток, Щербаков и Степного.



На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную попытку атаки позиций наших защитников.



В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 11 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 41 авиационный удар с применением 61 управляемой бомбы, а также совершил 272 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, пункт управления БпЛА, а также еще одну другую важную цель российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 23 боевых бронированных машины, 75 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 198 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету, 134 автомобиля и две единицы специальной техники оккупантов.