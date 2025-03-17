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РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте

Понедельник 17 марта 2025 08:25
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РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте Иллюстративное фото: Генштаб обновил карты боев на фронте 17 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта произошло 112 боевых столкновений. Враг пять раз штурмовал позиции наших войск на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки россияне нанесли по территории Украины один ракетный и 81 авиационный удар, применили одну ракету и сбросили 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2534 дроны-камикадзе и осуществили 5794 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

  • Уды Харьковской области;
  • Новопавловка, Покровск, Шевченко, Новополь Донецкой области;
  • Новодаровка, Гуляйполе, Камышеваха, Славное, Желтая Круча Запорожской области;
  • Ольговка, Токаревка, Николаевка, Шляховое, Берислав, Змиевка, Красный Маяк Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово и в направлении Купянска и Голубовки.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Григорьевки, Новомихайловки и Нового.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, противник трижды атаковал позиции наших войск.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Предтечино.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дружба.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Новосергиевка, Успеновка, Ясеново, Андреевка.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Шевченко.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили шесть вражеских атак вблизи Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в районе Жеребянки.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.
РФ активизировалась возле Волчанска и Лозовой: Генштаб обновил карты боев на фронте
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также одно артиллерийское средство противника.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили 19 танков, 11 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, одну РСЗО, 54 БпЛА оперативно-тактического уровня, 101 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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