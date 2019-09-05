РФ активізувала літаки-розвідники біля кордону, - Міноборони

Російська Федерація (РФ) з початку року втричі збільшила кількість розвідувальних польотів поблизу кордонів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Укрінформу Вадима Скібіцького представника Головного управління розвідки Міноборони.

За його словами, Міноборони фіксує значну активізацію літаків-розвідників Росії біля кордону.

"Військова розвідка України відзначає в цьому році значну активізацію російської повітряної розвідки вздовж нашого кордону. Йдеться про літаки Су-24МР, стратегічні літаки-розвідники Іл-20, які постійно здійснюють розвідувальні польоти вздовж кордону. Таких польотів стало більше майже втричі. З початку 2019 року зафіксовано близько 75 таких польотів вздовж нашого кордону", - говорить Скібіцький.

Він зазначив, що польоти російських "розвідників" не слід розглядати як психологічний тиск, оскільки вони проводяться з метою розвідки в інтересах угруповання військ РФ, яке зосереджене біля українських кордонів, тих з’єднань і частин, яким уже визначені бойові завдання на воєнний час.

"Йдеться про ті рубежі, які вони мають досягти на нашій території", - уточняє він.

Скібіцький вважає, що Україна і Сирія стали полігонами для випробовування Росією нових видів озброєння та військової техніки.

"Якщо ми говоримо про такі комплекси радіоелектронної боротьби, як "Леер-2", "Леер-3", "Житель", комплекс радіотехнічної розвідки "Свет КУ" - вони по суті пройшли випробування на території України та Сирії, їх не було практично до 2012-2013 року. Вони є на озброєнні тільки РФ. Боєприпаси, стрілецьке озброєння, артилерійські системи, ті ж "Урагани", "Смерчі" з новими боєприпасами випробовувались у нас. "Торнадо Г" – це новий тип реактивних систем залпового вогню, такі собі вдосконалені "гради" теж випробовувались на нашій території. Тобто все це використовується Росією для посилення своєї військової могутності", - зазначив представник розвідки.

Він додав, що Росія активно рекламує озброєння, яке пройшло випробування бойовими діями в Україні та Сирії, аби просувати його на ринку.

Як повідомляло РБК-УКраїна, РФ провела в окупованому Криму навчально-бойові пуски ракет. Навчально-бойові завдання виконували десять літаків Су-30СМ.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія провела бойову підготовку в рамках якої атомні підводні човни "Тула" та проекту 955 "Юрій Долгорукий" вистрілили балістичними ракетами по полігону Кура на Камчатці і Чижа в Архангельській області.