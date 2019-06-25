У РФ є 5 тижнів для відновлення участі в ракетному договорі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що у Росії залишилося п'ять тижнів для відновлення участі в ракетному договорі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.

Так, на наступному тижні відбудеться засідання Ради Росія-НАТО.

"На наступному тижні ми плануємо провести засідання Ради Росія-НАТО, щоб знову підняти це питання. Ми закликаємо Росію піти по відповідальному шляху. Але, на жаль, ми не побачили ніяких ознак того, що Росія має намір це зробити. Фактично, вона продовжує розробляти і розгортати нові ракети. У Росії залишилося усього п'ять тижнів, щоб врятувати договір", - зазначено в повідомленні.

У НАТО також заявили, що РФ повинна до 2 серпня повинна знищити свої ракети SSC-8, які порушують договір.

"Завтра ми приймемо рішення про подальші кроки НАТО на випадок, якщо Росія не виконає (ракетний договір, - ред.). Наша відповідь буде оборонною, зваженою і скоординованою... Ми не маємо наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. Ми не хочемо нової гонки озброєнь", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) вимагали від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої і малої дальності.

Як писало РБК-Україна, Столтенберг раніше вже заявляв, що реакція Північноатлантичного альянсу на припинення Росією ракетного договору буде зваженою.