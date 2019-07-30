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Результати виборів: ЦВК визнала обраними ще майже 50 нардепів


Станом на 30 липня ЦВК визнала обраними 84 нардепів

Центральна виборча комісія, відповідно до результатів виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 49 народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у своєму Facebook.

Зокрема, під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 49 ОВО.

Обраними народними депутатами України визнано таких осіб:

  1. Максима Пашковського в ОВО № 11
  2. Петра Юрчишина в ОВО № 13
  3. Генадія Вацака в ОВО № 16
  4. Юрія Мисягіна в ОВО № 28
  5. Олену Криворучкіну в ОВО № 32
  6. Олександра Трухіна в ОВО № 40
  7. Федора Христенка в ОВО № 46
  8. Олександра Ковальова в ОВО № 51
  9. Роберта Горвата в ОВО № 68
  10. Павла Мельника в ОВО № 81,
  11. Оксану Савчук в ОВО № 83,
  12. Зиновія Андрійовича в ОВО № 87
  13. Володимира Тимофійчука в ОВО № 89
  14. Миколу Галушка в ОВО № 97
  15. Олександра Дануцу в ОВО № 99
  16. Олеся Довгого в ОВО № 102
  17. Олега Воронька в ОВО № 103
  18. Олександра Лукашева в ОВО № 113
  19. Наталю Піпу в ОВО № 115
  20. Миколу Княжицького в ОВО № 116
  21. Ярослава Рущишина в ОВО № 117
  22. Андрія Кіта в ОВО № 126
  23. Максима Дирдіна в ОВО № 132
  24. Артема Дмитрука в ОВО № 133
  25. Олега Колєва в ОВО № 134
  26. Андрія Бобляха в ОВО № 145
  27. Анастасію Ляшенко в ОВО № 148
  28. Олександра Ковальчука в ОВО № 152
  29. Віктора М’ялика в ОВО № 155
  30. Сергія Литвиненка в ОВО № 156
  31. Ігоря Васильєва в ОВО № 158
  32. Ігоря Молотка в ОВО № 160
  33. Максима Гузенка в ОВО № 161
  34. Миколу Задорожнього в ОВО № 162
  35. Івана Чайківського в ОВО № 165
  36. Миколу Люшняка в ОВО № 166
  37. Олександра Куницького в ОВО № 169
  38. Олександра Фельдмана в ОВО № 174
  39. Дмитра Люботу в ОВО № 177
  40. Олександра Літвінова в ОВО № 178
  41. Ігоря Колихаєва в ОВО № 184
  42. Любов Шпак в ОВО № 194
  43. Сергія Нагорняка в ОВО № 199
  44. Олега Семінського в ОВО № 205
  45. Олександра Юрченка в ОВО № 211
  46. Лесю Забуранну в ОВО № 216
  47. Дмитра Гуріна в ОВО № 218
  48. Миколу Тищенка в ОВО № 219
  49. Ганну Бондар в ОВО № 220

"Таким чином, станом на 30 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 84 народних депутатів України", - поінформували у ЦВК.

Нагадаємо, в понеділок Центральна виборча комісія, згідно з результатами виборів до Верховної ради, визнала обраними перших 35 народних депутатів.

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