Результати виборів: ЦВК визнала обраними ще майже 50 нардепів

Центральна виборча комісія, відповідно до результатів виборів до Верховної ради, визнала обраними ще 49 народних депутатів. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у своєму Facebook.

Зокрема, під час сьогоднішнього засідання на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 49 ОВО.

Обраними народними депутатами України визнано таких осіб:

Максима Пашковського в ОВО № 11 Петра Юрчишина в ОВО № 13 Генадія Вацака в ОВО № 16 Юрія Мисягіна в ОВО № 28 Олену Криворучкіну в ОВО № 32 Олександра Трухіна в ОВО № 40 Федора Христенка в ОВО № 46 Олександра Ковальова в ОВО № 51 Роберта Горвата в ОВО № 68 Павла Мельника в ОВО № 81, Оксану Савчук в ОВО № 83, Зиновія Андрійовича в ОВО № 87 Володимира Тимофійчука в ОВО № 89 Миколу Галушка в ОВО № 97 Олександра Дануцу в ОВО № 99 Олеся Довгого в ОВО № 102 Олега Воронька в ОВО № 103 Олександра Лукашева в ОВО № 113 Наталю Піпу в ОВО № 115 Миколу Княжицького в ОВО № 116 Ярослава Рущишина в ОВО № 117 Андрія Кіта в ОВО № 126 Максима Дирдіна в ОВО № 132 Артема Дмитрука в ОВО № 133 Олега Колєва в ОВО № 134 Андрія Бобляха в ОВО № 145 Анастасію Ляшенко в ОВО № 148 Олександра Ковальчука в ОВО № 152 Віктора М’ялика в ОВО № 155 Сергія Литвиненка в ОВО № 156 Ігоря Васильєва в ОВО № 158 Ігоря Молотка в ОВО № 160 Максима Гузенка в ОВО № 161 Миколу Задорожнього в ОВО № 162 Івана Чайківського в ОВО № 165 Миколу Люшняка в ОВО № 166 Олександра Куницького в ОВО № 169 Олександра Фельдмана в ОВО № 174 Дмитра Люботу в ОВО № 177 Олександра Літвінова в ОВО № 178 Ігоря Колихаєва в ОВО № 184 Любов Шпак в ОВО № 194 Сергія Нагорняка в ОВО № 199 Олега Семінського в ОВО № 205 Олександра Юрченка в ОВО № 211 Лесю Забуранну в ОВО № 216 Дмитра Гуріна в ОВО № 218 Миколу Тищенка в ОВО № 219 Ганну Бондар в ОВО № 220

"Таким чином, станом на 30 липня Центральна виборча комісія визнала обраними 84 народних депутатів України", - поінформували у ЦВК.

Нагадаємо, в понеділок Центральна виборча комісія, згідно з результатами виборів до Верховної ради, визнала обраними перших 35 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про створення партією "Слуга народу" коаліції у новому скликанні Верховної ради. Герус підкреслював, що нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня.