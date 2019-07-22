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Результати виборів: визначилися ще шість нардепів-мажоритарників


За результатами виборів до Ради проходять ще кілька самовисуванців

За результатами виборів до Ради стали відомі імена ще шістьох майбутніх нардепів, які перемогли на мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну систему ЦВК.

За даними ЦВК, станом на 12:50 опрацьовано 100% електронних протоколів ще в кількох округах:

Сумська область

  • 160 округ - Ігор Молоток (самовисуванець)

Полтавська область

  • 146 округ - Юрій Шаповалов (самовисуванець)
  • 147 округ - Олег Кулинич (самовисуванець)

Миколаївська область

  • 131 округ - Артем Чорноморов ("Слуга народу")

Івано-Франківська область

  • 83 округ - Оксана Савчук (ВО "Свобода")

Харківська область

  • 181 округ - Дмитро Микиша ("Слуга народу")

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області програють всі кандидати, яких напередодні виборів підтримали угорські політики. За даними ЦВК, Василь Брензович, Йосип Борто та Микло Товт програють опонентам в одномандатних округах.

Зазначимо, ЦВК обробила вже 57% електронних протоколів. На даний момент голоси за партійні списки розподіляються наступним чином: "Слуга народу" - 42,47%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,91%, "Європейська солідарність" - 8,60%, "Батьківщина" - 8,02%, партія "Голос" - 6,38%.

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