Результати виборів в Білорусі: що відомо

У Білорусі сьогодні проходять президентські вибори, в країні закрилися виборчі дільниці, почався підрахунок голосів. Перші підсумки виборів в Білорусі можуть оголосити до 02:00 понеділка.

Про це повідомляє видання БелТА.

Явка виборців

Явка виборців перевищила 80%. Опозиція готується вийти на акцію протесту, а до Мінська стягують спецтехніку.

Результати екзит-полів

За результатами державних екзит-полів, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 79,7%, його головна суперниця Світлана Тиханівська - 6,8%.

Генеральний директор Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерій Федоров заявив, що екзит-пол, проведений чітко і по інструкції. У свою чергу голова Білоруського комітету міжнародних організацій Павло Алексо додав, що в основному опитування проводилося в штатному режимі без пригод.

Реакція світу

Депутат сейму Польщі Роберт Тишкевич заявив, що його країна не вірить в перемогу Лукашенка на виборах президента.

"Ніхто в це не вірить. Це найбільша в історії Білорусії фальсифікація. Ніхто не те що в Польщі, а ніхто в світі не вірить в це", - сказав Тишкевич.

Опоненти Лукашенка

Основні суперники чинної влади арештовані по кримінальних справах. Сотні протестувальників по всій країні арештовані за адміністративні правопорушення. В країні намагаються відключити інтернет: найпопулярніші сервіси працюють з перебоями, а місцями не працюють взагалі. В Мінськ стягнута маса силовиків.

Нагадаємо, у країні почалися переслідування опонентів Лукашенка, а також затримання журналістів і учасників акцій протесту.

Зазначимо, у Білорусі силовики затримали знімальну групу російського телеканалу "Дождь".