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Результати вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни, - Пауер

Фото: Саманта Пауер (facebook.com/AmbassadorPower)
Автор: Роман Мирончук

Глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пауер в інтерв'ю телеканалу ABC.

"Важко не зробити висновок, що в деякій мірі це вже стало чимось на зразок світової війни. Звичайно, з точки зору наслідків, не обмежуючись жахами, від яких страждає український народ", - заявила Пауер.

За її словами, ціна війни в Україні включає глобальну нестачу продовольства і добрив, що впливає на ціни для споживачів і фермерів по всьому світу.

"Ми звернулися до Конгресу з проханням про істотне збільшення гуманітарної допомоги... щоб мати можливість задовольнити ці потреби", - додала Пауер.

Вона також зазначила, що йде активна робота з фермерами з більш ніж 80 країн по всьому світу, щоб збільшити їх виробництво.

Нагадаємо, в ООН заявили, що у портах України заблоковані мільйони тонн зерна.

Раніше в ООН повідомили, що світу загрожує голод і масова міграція, якщо Росія не розблокує українські порти.

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Війна Росії проти УкраїниUSAID