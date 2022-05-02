Результати вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни, - Пауер

"Важко не зробити висновок, що в деякій мірі це вже стало чимось на зразок світової війни. Звичайно, з точки зору наслідків, не обмежуючись жахами, від яких страждає український народ", - заявила Пауер.

За її словами, ціна війни в Україні включає глобальну нестачу продовольства і добрив, що впливає на ціни для споживачів і фермерів по всьому світу.

"Ми звернулися до Конгресу з проханням про істотне збільшення гуманітарної допомоги... щоб мати можливість задовольнити ці потреби", - додала Пауер.

Вона також зазначила, що йде активна робота з фермерами з більш ніж 80 країн по всьому світу, щоб збільшити їх виробництво.