Результати голосування на виборах поки не намагались оскаржити, - ЦВК

До Центральної виборчої комісії не надходило інформації про оскарження результатів голосування на виборах президент України. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив заступник голови ЦВК, якщо такі скарги з'являться і вони будуть задоволені, то зазвичай це затримання процессу встановлення результатів в Україні.

"Станом на зараз інформації про оскарження результатів голосування по округах і по дільницях до нас не надходило. Якщо такі заяви та скарги будуть і якщо вони будуть задоволені, то звичайно це затримання процессу встановлення результатів в межах України. Але ми сподіваємось, що суди будуть так само оперативно працювати як і ДВК... для того, щоб повторне голосування було організоване належним чином і в строки, передбачені законом", - заявив Радченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія у ході підрахунку результатів виборів 2019 отримала протоколи з мокрими печатками від 103 окружних виборчих комісій. За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, зі 103 комісій тільки 4 протоколи були відправлені на уточнення.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала 99,99% електронних протоколів. Підрахунок голосів триває в Київській області (99,85%). Найбільше голосів у першому турі набрав Володимир Зеленський - 30,24%. На другому місці Петро Порошенко - 15,95%.