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Результаты российских "гарантий". За сутки по Гуляйполю прилетело более 200 снарядов (фото)

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Запорожская область, Суббота 07 января 2023 13:44
Результаты российских "гарантий". За сутки по Гуляйполю прилетело более 200 снарядов (фото) Фото: за сутки по Гуляйполю прилетело более 200 вражеских снарядов (zp.npu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за сутки выпустили по Гуляйполю (Запорожская область) около 220 снарядов. Известно о разрушенных домах, поврежденных складах и магазинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Запорожской области.

Под вражеским огнем в течение суток было 16 населенных пунктов. Больше всего пострадало Гуляйполе, куда прилетело боле двухсот вражеских снарядов.

Для атак россияне использовали танки, минометы и реактивные системы залпового огня. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Фото: последствия обстрелов Гуляйполя (zp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области ликвидировали 34-летнего Джамбулата Заураева - сына представителя самопровозглашенного главы Чечни Рамзана Кадырова.

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