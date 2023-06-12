Результаты неутешительны. Зеленский заслушал доклад о состоянии укрытий по всей Украине

"Был на Ставке сегодня и итоговый доклад о готовности и неготовности укрытий по всей стране, в крупнейших городах и Киеве. Докладывали министры Клименко, Камышин и Кубраков. Результаты, мягко говоря, неутешительны", - сказал президент.

По его словам, уже в ближайшую пятницу должны быть подготовлены соответствующие проекты решений - и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей во всех украинских городах.

Проверка укрытий в Украине

Напомним, в ночь на 1 июня во время ракетной атаки РФ на Киев возле укрытия в поликлинике Деснянского района погибли три человека, среди них один ребенок. Они не смогли попасть в укрытие, потому что оно было закрыто.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже суд отправил руководителя поликлиники, его заместителя и чиновника РГА на круглосуточный домашний арест. А охраннику медучреждения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

После президент Украины Владимир Зеленский приказал через 10 дней проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.